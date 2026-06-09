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Atletico a valanga sul Real: “Grazie di niente, ci fate ridere più del Barcellona”

Atletico a valanga sul Real: “Grazie di niente, ci fate ridere più del Barcellona” - immagine 1
Dopo il comunicato del Real Madrid sull'offerta all'Atletico Madrid per Julian Alvarez, è arrivata la risposta ufficiale dei Colchoneros
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo il comunicato del Real Madrid sull'offerta presentata all'Atletico Madrid per Julian Alvarez, come un siluro è arrivata la risposta ufficiale dei Colchoneros che, per usare un eufemismo, non l'hanno presa benissimo.

Atletico a valanga sul Real: “Grazie di niente, ci fate ridere più del Barcellona”- immagine 2
Getty Images

Ecco la nota del club madrileno:

Atletico a valanga sul Real: “Grazie di niente, ci fate ridere più del Barcellona”- immagine 3
Getty Images

"Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini del Real Madrid: 1. Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva che era anche del Atleti. 2. Avrete confuso l'educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3. Né studiamo né valutiamo alcuna offerta per Julián. 4. Come potremmo non andare d'accordo, se ci fate ridere ancora di più del Barcellona. P.S. Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, vedete di smetterla di "rubare" giocatori dalla nostra Accademia. Grazie mille!".

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