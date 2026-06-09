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calciomercato
Atletico a valanga sul Real: “Grazie di niente, ci fate ridere più del Barcellona”
Dopo il comunicato del Real Madrid sull'offerta presentata all'Atletico Madrid per Julian Alvarez, come un siluro è arrivata la risposta ufficiale dei Colchoneros che, per usare un eufemismo, non l'hanno presa benissimo.
Ecco la nota del club madrileno:
"Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini del Real Madrid: 1. Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva che era anche del Atleti. 2. Avrete confuso l'educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3. Né studiamo né valutiamo alcuna offerta per Julián. 4. Come potremmo non andare d'accordo, se ci fate ridere ancora di più del Barcellona. P.S. Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, vedete di smetterla di "rubare" giocatori dalla nostra Accademia. Grazie mille!".
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