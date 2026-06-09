E' Julian Alvarez la stella mondiale per la quale Florentino Perez e il Real Madrid erano pronti a presentare un'offerta galattica

Marco Macca Redattore 9 giugno - 19:21

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E' Julian Alvarez la stella mondiale per la quale Florentino Perez e il Real Madrid erano pronti a presentare un'offerta galattica da 150 milioni di euro. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, infatti, il club spagnolo ha annunciato di aver presentato una proposta ufficiale all'Atletico Madrid pari, appunto, a 150 milioni, rifiutata dai Colchoneros:

"Il Real Madrid CF annuncia che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del giocatore Julián Álvarez".

"Dopo averla studiata e valutata, l'Atlético Madrid ha ringraziato il club per l'offerta, fatta nel quadro dei buoni rapporti esistenti tra le due società, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore".