Attacco Inter, la Gazzetta svela il gran colpo sfumato: “Ci furono sondaggi approfonditi”

Sono tanti i grandi calciatori scontenti nelle rispettive squadre che potrebbe cambiare squadra nel prossimo mercato di gennaio. Uno di questi è Anthony Martial, poco impiegato e insoddisfatto al Manchester United. Come svela la Gazzetta dello Sport, in passato il francese è stato anche vicino all'Inter :

"L’agente di Martial ha appena comunicato che il suo amatissimo Anthony, 26 anni appena compiuti, a gennaio lascerà il club. “Il ragazzo non è contento, parlerò con i dirigenti e andrà via”, così il suo agente Philippe Lamboley che ha dimenticato due aspetti: Martial ha un contratto fino al 2024, si è attestato sui 13 milioni di sterline a stagione, complimenti a chi si butterà in quest’avventura. Una volta piaceva parecchio all’Inter, ci furono sondaggi approfonditi, ma adesso il mondo è cambiato e si lavora per la firma a 6 milioni di Brozovic".