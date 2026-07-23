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Il giornalista Sandro Sabatini, durante il tg di Sportmediaset, ha fatto un primo bilancio di mercato per quanto riguarda le big del campionato italiano

Inter – 5,5Sarò severo: Il mercato nerazzurro è ancora incompleto. Mancano gli eredi di Dumfries e della coppia De Vrij-Acerbi: Pavard da solo non basta e le piste Palestra e Khalaili sono sfumate per motivi diversi. Una situazione che preoccupa anche Chivu, che intanto proverà Diouf nel nuovo ruolo. Servono ancora rinforzi, soprattutto sulla fascia destra.

Napoli – 5,5Nonostante una rosa ampia, il mercato del Napoli non può ancora essere giudicato sufficiente. Restano due nodi importanti da sciogliere: l'inserimento di De Bruyne e, soprattutto, la gestione di Lukaku. Inoltre manca un'alternativa affidabile a Di Lorenzo, fondamentale considerando il fitto calendario con la Champions League.

Roma – 5La qualificazione in Champions ha dato ossigeno alle casse giallorosse, ma la squadra è ancora incompleta. Serve un'alternativa di livello a Dybala, che non può sostenere tutte le partite della stagione. I nomi accostati – Greenwood, Summerville, Moreira e altri – non sono ancora arrivati. Inoltre mancano rinforzi sulle corsie esterne, sia a destra sia a sinistra.

Milan – 8È il voto più alto. Dopo le critiche, la proprietà ha investito circa 100 milioni di euro portando due titolari: Gonzalo Ramos in attacco e Mario Gila in difesa. L'unica incognita resta il futuro di Leão, che però il Milan non ha intenzione di svendere, anche alla luce delle valutazioni di mercato di giocatori con caratteristiche simili.

Juventus – 5Anche i bianconeri sono ancora lontani dall'essere completi. Secondo le esigenze indicate da Spalletti servono almeno quattro innesti: un portiere, un difensore, un centrocampista di qualità e un attaccante. Resta inoltre aperta la questione Vlahović. Fiducia nelle capacità operative di Carnevali e Massara, che godono di grande considerazione, ma il mercato dovrà ancora entrare nel vivo per cambiare il giudizio.