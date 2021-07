Inter, Bellerin ci crede: “Preferisce i nerazzurri anche ad Atletico e Villarreal”

Hector Bellerin vuole l'Inter e non ha certo perso le speranze di vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione

Hector Bellerin vuole l'Inter e non ha certo perso le speranze di vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Come scrive calciomercato.com, infatti, oggi l'agente del calciatore sarà a colloquio con l'Arsenal per provare ad ammorbidire la posizione del club inglese, che fin qui non ha ancora aperto all'ipotesi di cedere il laterale spagnolo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Bellerin, comunque, farà il possibile per trasferirsi in nerazzurro. Anche perché, sottolinea calciomercato.com, quella interista è la destinazione preferita. Anche più di Atletico Madrid e Villarreal: