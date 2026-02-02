Karim Benzema lascia l'Al-Ittihad per unirsi all'Al-Hilal, capolista del campionato saudita.
Karim Benzema lascia l'Al-Ittihad per unirsi all'Al-Hilal, capolista del campionato saudita e allenata da Simone Inzaghi
L'attaccante francese, 38 anni da poco compiuti e vincitore del Pallone d'Oro nel 2022, ha segnato otto gol in 14 partite di campionato in questa stagione con l'Al-Ittihad, ma è entrato in rotta di collisione col club - dove era arrivato nel 2023 dopo 14 stagioni al Real Madrid -, a quanto pare insoddisfatto dell'offerta di prolungamento del contratto.
Un contratto che gli è stato offerto, di ben 18 mesi, dall'Al-Hilal, che ha appena annunciato ufficialmente sul proprio sito di aver "ingaggiato per 18 mesi la stella francese, a parametro zero".
