L'attaccante francese, 38 anni da poco compiuti e vincitore del Pallone d'Oro nel 2022, ha segnato otto gol in 14 partite di campionato in questa stagione con l'Al-Ittihad, ma è entrato in rotta di collisione col club - dove era arrivato nel 2023 dopo 14 stagioni al Real Madrid -, a quanto pare insoddisfatto dell'offerta di prolungamento del contratto.