Niente Inter per Branimir Mlacic. Il difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato potrebbero però approdare in Serie A.
calciomercato
Mlacic, niente Inter ma il futuro sarà in Serie A. Di Marzio: “Accordo ad un passo”
La conferma arriva da Gianluca Di Marzio che racconta come Mlacic, che in passato è stato ad un passo dall'Inter che però ha mollato la presa dopo il cambio di agente, sia ad un passo dall'Udinese:
"Mlacic è vicino all’arrivo all’Udinese. Il croato, a lungo trattato dall’Inter in questo mercato invernale, può arrivare in Italia per vestire la maglia bianconera. L’accordo con il club nerazzurro non è stato trovato dopo il cambio degli agenti, con i friulani sempre in corsa.
Ora i bianconeri contano di chiudere per il difensore classe 2007: le parti sono al lavoro per definire l’accordo finale"
