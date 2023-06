Biasin: “Lukaku, difficile l’Inter si impegni per 30/40 mln. E Onana…”

“Con Marcus Thuram pronto a sbarcare a Milano per le visite mediche, tocca vedere cosa accadrà in casa-Lukaku.

Il Chelsea non è disposto a concedere il prestito-big e l’entourage del giocatore spera che l’Inter riesca a fare uno sforzo per proporre un prestito con obbligo di riscatto. Difficile che i nerazzurri decidano di impegnarsi per 30/40 milioni, anche in caso di cessione di Onana. Il Manchester United corteggia il portiere, ma resta ancora sotto coperta”, si legge.