Biasin: “Conte-Inter? Non ci credo, ecco perché. Non potrà arrivare se farà questa richiesta”

"Non credo molto al ritorno di Conte all'Inter, per tanti motivi. In questo momento non credo che Conte stia pensando al suo futuro in panchina. E' arrivato alla rottura con il Tottenham anche perché voleva staccare. Ci sono tante situazioni di cui tener conto. Conte guadagna un sacco di soldi e, anche se si dimezzasse lo stipendio, sarebbero comunque tanti".