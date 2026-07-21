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Direttamente dal ritiro dell'Inter in Germania,, centrocampista nerazzurro, ha risposto così alle domande dei cronisti, tra cui l'inviato di FcInter1908.

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"Era il primo anno per me, ora mi sento molto bene in questa squadra con lo staff e i compagni: sono molto felice di cominciare questa stagione. La pazza idea di Chivu di mettermi esterno? Io voglio solo essere in campo ad aiutare la squadra: a destra o a sinistra provo a fare il mio meglio.

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Il mio ruolo naturale è a centrocampo e preferisco giocare lì, ma ho le qualità per giocare a destra: gioco dove vuole il mister. La Serie A è diversa, più tattica: a volte giochiamo contro blocchi bassi. Ho finito bene la stagione e voglio continuare così.

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La nazionale? Ho giocato con le giovanili e l'obiettivo è sempre andare in prima squadra: è il mio obiettivo. L'anno scorso la partita col Bologna è stata buona, ho giocato tanto e ho segnato: voglio continuare così.

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Massolin? E' mio amico, è francese e abbiamo la stessa età: è un ottimo giocatore, ha grandi qualità e spero sia solo l'inizio per lui".