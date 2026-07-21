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Intervenuto in un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha commentato così la notizia in merito ad un interesse dell'Al Hilal nei confronti di Alessandro Bastoni: "Vi invito ad una riflessione: io ho grande stima di Tullio Tinti, ospite ieri di una trasmissione di cui ho visto qualche frammento.

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Ieri nella stessa emittente viene fuori che Bastoni ha il gradimento dell'Al Hilal ma non c'è trattativa: spiegatemi dov'è la notizia. E' come se vi dicessi che voglio andare alle Mauritius ma non ho prenotato. Dall'Arabia ci dicono che l'Al Hilal non cerca oggi un centrale.

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Tinti, ospite della stessa trasmissione, spiega che Bastoni ha l'Inter nel cuore e che vuole restare. Ma spiegatemi perché abbiamo dovuto perdere tutto questo tempo. Bastoni ha vissuto una stagione tremenda, ma mettiamoci un punto perché così non gli facciamo del bene. Non parliamone più, mi sembrano le stesse cose di agenti che facevano dire cose su Mancini che piaceva all'Inter quando aveva deciso di firmare con la Roma. Non sono cose belle e lo devo dire".