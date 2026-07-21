Sirene dalla Serie A e una nuova corteggiatrice per Yanis Massolin. Il centrocampista francese, acquistato dal Modena a gennaio e lasciato in prestito in Emilia per accumulare minutaggio ed esperienza, è finito nel mirino del Monza, neopromossa nel massimo campionato.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, il club brianzolo ha chiesto il classe 2002 all’Inter, che sta facendo attente valutazioni sul calciatore francese.

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“Il club è orientato a mandarlo a giocare in prestito ma è ancora presto per definire la trattativa” rivela Sportitalia.

Il 24enne francese, cresciuto nei settori giovanili di Moulins e Meyrin, vuole conquistarsi l’Inter e si sta giocando le proprie chance nel ritiro di Donaueschingen, Baden-Württemberg.

Dopo aver chiuso la passata stagione con 28 presenze 3 goal e 3 assist, rendimento che ha convinto il club nerazzurro a investire 3,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus, ora Massolin vuole garantirsi la permanenza all’ombra della Madonnina, ma occhio al Monza, che potrebbe assicurargli un ruolo da protagonista nel campionato di Serie A alle porte.