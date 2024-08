Cresce la fiducia per Federico Chiesa dalla Juventus al Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono costanti i contatti tra le parti per l’esterno.

È una situazione molto ben impostata per Chiesa in blaugrana. La Juve attende ora un’offerta ufficiale del Barça per l’ex Fiorentina, accostato con insistenza anche all’Inter in queste settimane.