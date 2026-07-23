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L'INDAGINE

Michele La Francesca, noto avvocato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FanPage: ecco le sue dichiarazioni sull'inchiesta legata al mondo arbitrale.

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi e la posizione dell’Inter è stata archiviata nel procedimento ex d.lgs. 231/2001. Sul piano sportivo, però, la partita è davvero finita?"No. La Procura Federale è autonoma rispetto alla magistratura ordinaria e può svolgere una propria valutazione. Tuttavia, la richiesta di archiviazione rappresenta un elemento di grande rilievo perché arriva al termine di un’indagine particolarmente approfondita e conclude nel senso dell’assenza della finalità di alterare le gare. Questo rende ancora più difficile sostenere che ricorrano gli elementi costitutivi dell’illecito sportivo previsto dall’art. 30 CGS, pur senza escludere in astratto la valutazione di eventuali profili disciplinari diversi".

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"In linea teorica sì. La giustizia sportiva è autonoma e applica regole proprie. Tuttavia, autonomia non significa arbitrarietà. Se la Procura Federale dovesse discostarsi dalle conclusioni della Procura di Milano, dovrebbe motivare tale scelta valorizzando elementi che consentano una diversa lettura dei fatti".