Tra i nomi sondati dal club bianconero c'è stato anche quello di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter: che ha fatto filtrare un messaggio preciso

Marco Astori Redattore 3 febbraio - 13:25

La Juventus ha cercato un numero 9 puro nel mercato di gennaio da regalare a Luciano Spalletti: tra i nomi sondati dal club bianconero c'è stato anche quello di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter. Che, secondo SportMediaset, avrebbe fatto fatto arrivare alla Juve un messaggio ben preciso: "Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così poi mi confermate anche l'anno prossimo", ha detto.

Come mai allora Icardi è rimasto al Galatasaray? Lo spiega Mediaset: "È stata decisiva proprio la volontà del club turco che ha chiesto 15 milioni di euro per liberare un giocatore 33enne e che tra sei mesi si sarebbe svincolato (rendendo impossibile quindi un prestito a meno di un rinnovo che né l'argentino né il Gala vogliono).

Il presidente Dursun Özbek ha sparato alto per paura che fosse proprio Icardi a segnare i gol decisivi nel playoff di Champions che la Juve giocherà contro il Galatasaray. Come a dire: se non passo agli ottavi, perdendoci tanti soldi, proprio per "colpa" di un mio ex giocatore preferisco mettere le mani avanti e tamponare la perdita economica. E a quel punto è arrivato, comprensibile, il no della Juve".