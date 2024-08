Partiamo dal presupposto che Raspadori e Simeone hanno fatto il loro lavoro e li abbiamo lasciati noi solo in area. Quando è così è difficile, ti ritrovi impigliato nei difensori, non possiamo giudicare la loro partita. Comunque hanno fatto quello che dovevano fare. Sono due giocatori che mi piacciono e li considero importanti per noi per restare in rosa. Poi ci sono cose oggettive che sono troppo oggettive per fare finta di niente. Accetto i giudizi soggettivi che vengono dati per tanti motivi. Poi ci sono giudizi oggettivi. Mi sono messo a completa disposizione della società. So che situazione sono andata a sposare. Sul mercato hai comunque dei paletti. A livello del costo del giocatore non si può andare oltre una cifra, come per gli stipendi. Tanti giocatori non vengono a Napoli perché non si giocano le colpe. Poi leggo che voglio questo o quello. Io non voglio nessuno, voglio il bene del Napoli e che si rafforzi la rosa. Da lì a fare discorsi assurdi ce ne vuole ed è stato un bel bagno di realtà per tutti.