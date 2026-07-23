Giorni di riflessione in casa Inter, con la dirigenza che sembra aver messo in stand-by la questione relativa all'esterno destro dopo le richieste elevatissime per Spence
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiGiorni di riflessione in casa Inter, con la dirigenza che sembra aver messo in stand-by la questione relativa all'esterno destro dopo le richieste elevatissime del Tottenham per Spence.
Secondo Fabrizio Romano, "se l'Inter dovesse fare un investimento forte, lo farebbe su Romero: ha i fari puntati su di lui.
Non escono altri nomi a destra perché l'Inter ha deciso di provarci fino in fondo e concentrare le energie economiche su di lui. Il Barcellona resta dietro le quinte ma deve cedere un difensore e poi sta puntando un attaccante".
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