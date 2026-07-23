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Giorni di riflessione in casa Inter , con la dirigenza che sembra aver messo in stand-by la questione relativa all'esterno destro dopo le richieste elevatissime del Tottenham per Spence.

Secondo Fabrizio Romano, "se l'Inter dovesse fare un investimento forte, lo farebbe su Romero: ha i fari puntati su di lui.

Non escono altri nomi a destra perché l'Inter ha deciso di provarci fino in fondo e concentrare le energie economiche su di lui. Il Barcellona resta dietro le quinte ma deve cedere un difensore e poi sta puntando un attaccante".