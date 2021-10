Ronald de Boer: “Onana? Dall’Ajax mi dicono si alleni alla grande e che sia davvero in forma”

Ronald de Boer, ex difensore dell'Ajax e della nazionale oranje, ha svelato un retroscena sullo stato di forma di Onana

Ospite come di consueto di 'Rondo', programma sportivo di Ziggo Sport, emittente olandese, Ronald de Boer, ex difensore dell'Ajax e della nazionale oranje, ha svelato un retroscena sullo stato di forma di Onana , portiere attualmente all'Ajax ma promesso sposo dell'Inter per la prossima stagione:

"Ho parlato con John Heitinga (ex difensore dell'Ajax e oggi allenatore dell'Under 23 dei lancieri, ndr). Ha detto: 'Onana è bloccato con noi ed è incredibilmente in forma. Anche lui è un esempio. Non si sente male per niente e quindi ha un aspetto molto positivo'. Heitinga ha la sensazione che possa essere importante per la prima squadra. Penso che l'Ajax non voglia usarlo per il momento. Certo, però, che la situazione può cambiare. Se l'Ajax perde punti in Champions League poco prima che Onana possa tornare a giocare, allora le cose saranno di nuovo diverse".