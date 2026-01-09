Il dirigente del Barcellona ha parlato con i media nel ritiro di Gedda in vista della Supercoppa e si è soffermato sul calciatore che aveva intenzione di lasciare l'Al-Hilal ed era stato in contatto anche con l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 gennaio - 15:36

In finale sarà Barcellona contro Real, un clasico di Supercoppa di Spagna. Deco, il direttore sportivo dei blaugrana, ha parlato ai media spagnoli in occasione del derby e ha parlato dell'ingaggio di Joao Cancelo. L'esterno destro, che era stato proposto anche all'Inter e che il club nerazzurro avrebbe ripreso a Milano, ha scelto di trasferirsi in prestito fino a fine stagione al Barça dopo l'esperienza all'Al-Hilal.

«Abbiamo ingaggiato Cancelo innanzitutto perché è un grande giocatore e perché andremo a migliorare la qualità della squadra. Non aveva senso non migliorare la rosa o addirittura indebolire la rosa», ha detto Deco dal ritiro del club a Gedda.

«Avevamo già detto che ci mancava un pezzo in difesa. Stiamo recuperando Ronald (Araújo) e, con l'arrivo di Joao, Eric Garcia può giocare come terzino esterno e Koundé può essere un'opzione al centro», ha spiegato il dirigente sulla rosa a disposizione.

«Cancelo è pazzo del Barça e il fascino del club lo ha portato ad accettare una riduzione dello stipendio. Inoltre c'era una clausola sul suo contratto che gli permetteva di andarsene», ha rivelato ancora.

(Fonte: El Desmarque)