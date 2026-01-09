FC Inter 1908
Deco: “Cancelo pazzo del Barça, ha accettato di ridursi lo stipendio. Sul suo contratto…”

Il dirigente del Barcellona ha parlato con i media nel ritiro di Gedda in vista della Supercoppa e si è soffermato sul calciatore che aveva intenzione di lasciare l'Al-Hilal ed era stato in contatto anche con l'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

In finale sarà Barcellona contro Real, un clasico di Supercoppa di Spagna. Deco, il direttore sportivo dei blaugrana, ha parlato ai media spagnoli in occasione del derby e ha parlato dell'ingaggio di Joao Cancelo. L'esterno destro, che era stato proposto anche all'Inter e che il club nerazzurro avrebbe ripreso a Milano, ha scelto di trasferirsi in prestito fino a fine stagione al Barça dopo l'esperienza all'Al-Hilal.

«Abbiamo ingaggiato Cancelo innanzitutto perché è un grande giocatore e perché andremo a migliorare la qualità della squadra. Non aveva senso non migliorare la rosa o addirittura indebolire la rosa», ha detto Deco dal ritiro del club a Gedda.

«Avevamo già detto che ci mancava un pezzo in difesa. Stiamo recuperando Ronald (Araújo) e, con l'arrivo di Joao, Eric Garcia può giocare come terzino esterno e Koundé può essere un'opzione al centro», ha spiegato il dirigente sulla rosa a disposizione.  

«Cancelo è pazzo del Barça e il fascino del club lo ha portato ad accettare una riduzione dello stipendio. Inoltre c'era una clausola sul suo contratto che gli permetteva di andarsene», ha rivelato ancora. 

(Fonte: El Desmarque)

