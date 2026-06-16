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Di Marzio: “Lukaku pallino di Allegri: lui e Manna l’avevano bloccato quando…”

Nel corso del suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso del suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: “Lukaku è un giocatore che ha dimostrato, entrando e contribuendo al gol del pareggio del Belgio, che, se fisicamente è al top, può ancora essere devastante.

Di Marzio: “Lukaku pallino di Allegri: lui e Manna l’avevano bloccato quando…”- immagine 1
Getty Images

Lukaku, poi, è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che lo considera un giocatore ancora prezioso. Lukaku era il giocatore bloccato da Allegri e da Manna, quando Manna era il direttore sportivo della Juventus”.

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