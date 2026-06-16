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fcinter1908 calciomercato Di Marzio: “Lukaku pallino di Allegri: lui e Manna l’avevano bloccato quando…”
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Di Marzio: “Lukaku pallino di Allegri: lui e Manna l’avevano bloccato quando…”
Nel corso del suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku
Nel corso del suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: “Lukaku è un giocatore che ha dimostrato, entrando e contribuendo al gol del pareggio del Belgio, che, se fisicamente è al top, può ancora essere devastante.
Lukaku, poi, è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che lo considera un giocatore ancora prezioso. Lukaku era il giocatore bloccato da Allegri e da Manna, quando Manna era il direttore sportivo della Juventus”.
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