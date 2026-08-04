GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Contatti in corso tra l'Inter e l'entourage di Nico Gonzalez, la notizia è arrivata ieri da Sky. E oggi l'agente del giocatore argentino, in uscita dalla Juventus, ha parlato proprio all'emittente.

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Così l'agente del giocatore argentino Alessandro Moggi ha parlato a Sky Sport: “Futuro Nico Gonzalez? Vediamo, la situazione è in divenire diciamo. Se rimane alla Juve? Non lo so".

Poi si è soffermato sul mercato arabo: "Il mercato arabo ha spaccato in termini economici e numerici il mercato, creando situazioni scomode: i giocatori che non funzionano lì, sono prigionieri del contratto e diventa complicato poi tornare", ha spiegato in merito ai rumors su Moussa Diaby sempre in chiave Inter.