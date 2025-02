Abbiamo centrato i vari Marcandalli, Kike Perez, Condé, Candé, magari un po' in ritardo rispetto a quello che volevamo, ma perché dobbiamo rispettare i tempi del Venezia, ovvero quelli di una squadra che deve rispettare gli equilibri economici e finanziari, facendo uscire prima dei giocatori per poi farne entrare altri. Poi si aggiungono i tempi del Venezia in A: il Venezia in B è una società molto attrattiva, in A invece deve affermarsi anche in questo senso. Abbiamo quasi tutti giocatori di proprietà, se dovessimo rimanere avremmo la possibilità di trattenerne anche altri come Zerbin, a testimonianza del fatto che stiamo cercando di creare valori. Altra operazione importante è quella di Ellertsson, fatta per motivi di sostenibilità economica, trattenendolo in prestito dato che aveva voglia di contribuire alla causa. Diamo atto al lavoro del mister nel valorizzare i ragazzi. L'operazione Zerbin è stata importante, ringrazio poi l'Inter per l'arrivo di Radu vista l'emergenza".