Marca: ecco perché Dumfries fa proprio al caso di Mourinho

Perez lo ha annunciato: il Real pagherà la clausola rescissoria sul contratto dell'olandese che approderà alla corte del nuovo allenatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 giugno - 22:00

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Due ex Inter si ritroveranno a Madrid, al Real, per iniziare una nuova avventura assieme. Il club madrileno ha deciso di pagare la clausola rescissoria di venti mln sul contratto di Dumfriesche dopo cinque anni lascia Milano e l'Inter dove era approdato dopo la cessione di Hakimi.

Il suo percorso ha dato modo agli interisti di affezionarsi al giocatore che resterà sempre legato ai colori della Beneamata per le vittorie degli ultimi anni. Ma è arrivato il momento di intraprendere una nuova strada e quella del giocatore prevede l'incrocio con l'ex allenatore nerazzurro, tra i più vincenti della storia interista.

Il quotidiano Marca spiega perché Mou lavorerà bene con Dumfries: "Il nazionale olandese possiede molte delle caratteristiche che il tecnico apprezza particolarmente. Forza fisica, velocità, inserimenti offensivi sulle fasce, abilità nei cross e capacità di inserirsi nell'area avversaria. Un profilo competitivo e aggressivo che si adatta perfettamente all'approccio tattico dell'allenatore".

(Fonte: marca.com)