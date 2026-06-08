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Marca: ecco perché Dumfries fa proprio al caso di Mourinho

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Perez lo ha annunciato: il Real pagherà la clausola rescissoria sul contratto dell'olandese che approderà alla corte del nuovo allenatore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

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Getty Images

Due ex Inter si ritroveranno a Madrid, al Real, per iniziare una nuova avventura assieme. Il club madrileno ha deciso di pagare la clausola rescissoria di venti mln sul contratto di Dumfriesche dopo cinque anni lascia Milano e l'Inter dove era approdato dopo la cessione di Hakimi.

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Il suo percorso ha dato modo agli interisti di affezionarsi al giocatore che resterà sempre legato ai colori della Beneamata per le vittorie degli ultimi anni. Ma è arrivato il momento di intraprendere una nuova strada e quella del giocatore prevede l'incrocio con l'ex allenatore nerazzurro, tra i più vincenti della storia interista.

Il quotidiano Marca spiega perché Mou lavorerà bene con Dumfries: "Il nazionale olandese possiede molte delle caratteristiche che il tecnico apprezza particolarmente. Forza fisica, velocità, inserimenti offensivi sulle fasce, abilità nei cross e capacità di inserirsi nell'area avversaria. Un profilo competitivo e aggressivo che si adatta perfettamente all'approccio tattico dell'allenatore". 

(Fonte: marca.com)

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