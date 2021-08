Dumfries ha scelto l’Inter: “Per Marotta pista prioritaria, Denzel non vede l’ora. Il PSV…”

Denzel Dumfries vuole giocare nell'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport è sicura: ecco il punto della situazione

"L'esterno destro orange ha chiesto di essere esentato e la società lo ha accontentato. Il giocatore non vede l'ora di iniziare una nuova avventura. Ha scelto l'Inter che però non ha i soldi per acquistarlo. Il ragazzo sta facendo la sua parte, ma se il Psv non accetterà la formula nerazzurra o Raiola non si inventerà qualcosa, la strada è in salita. La pista Dumfries per l'Inter rimane comunque prioritaria".