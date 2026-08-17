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In attesa di riavere Thuram a pieno regime, Chivu aspetta buone notizie anche da Hakan Calhanoglu. Queste le ultime sul centrocampista riportate da La Gazzetta dello Sport:

Getty

"Nell’amichevole a Bari contro il Betis Hakan Calhanoglu è stato costretto a uscire prima del previsto a causa di una ginocchiata rimediata ad altezza lombare. Il colpo però non desta preoccupazioni, tanto che ieri il centrocampista turco ha svolto regolarmente il lavoro di scarico insieme agli altri compagni che hanno preso parte all’ultimo test del pre campionato. Oggi dunque proseguirà normalmente la preparazione come tutti e anche lui punta a esserci dall’inizio contro il Monza".