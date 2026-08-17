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Settimana di avvicinamento alla prima partita ufficiale per l'Inter di Chivu che sabato affronterà il Monza. Il tecnico potrebbe avere tutti a disposizione:

Getty Images

"Djed Spence e Marcus Thuram sono pronti a prendersi l’Inter e un altro passo importante l’hanno mosso entrambi: ieri l’inglese si è presentato per la prima volta ad Appiano Gentile per scoprire le strutture nerazzurre, il francese invece ieri ha lavorato solo parzialmente con i compagni reduci dall’amichevole con il Betis, mentre oggi è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo per mettersi a disposizione di Chivu e inserire nel mirino la convocazione in vista della prima di campionato di sabato prossimo contro il Monza a San Siro.

Spence ha sfruttato la domenica per sostenere i test fisici di rito alla Pinetina ma anche per ambientarsi per la prima volta in quella che è diventata la sua nuova casa e a breve pure lui verrà aggregato al resto della squadra. Tornando a Thuram, l’attaccante non partirà sicuramente titolare al debutto in A, ma intanto il suo ritorno in gruppo - previsto, come detto, per oggi - è già una buona notizia per Chivu che vuole partire con il piede giusto con tutta l’intenzione di difendere il tricolore", sottolinea La Gazzetta dello Sport.