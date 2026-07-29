L'ex attaccante dell'Inter, che ha compiuto 40 anni a marzo, resterà nella squadra dove era approdato dopo l'esperienza alla Fiorentina

Eva A. Provenzano
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Il 22 gennaio scorso Edin Dzeko aveva lasciato la Fiorentina ed era approdato allo Schalke 04. A marzo ha guidato la sua Bosnia fino al raggiungimento dei Mondiali eliminando l'Italia dai play-off. Ora il rinnovo con il club tedesco che conferma la sua permanenza in Germania per un altro anno.

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Come riportato da Skysport, versione tedesca, l'ex attaccante nerazzurro firmerà tra qualche giorno un contratto fino a giugno 2027 con la squadra che l'anno scorso giocava nella seconda divisione del calcio tedesco, la Zweite Bundesliga ed è stato promosso in Bundesliga alla fine della scorsa stagione.

dzeko con l'allenatore dello Schalke04

Miron Muslic, allenatore dello Schalke, ha insistito molto per la permanenza del calciatore che ha compiuto i 40 anni il 17 marzo. C'è l'accordo totale tra le parti - scrive su X il giornalista del canale, Florian Plettenberg - domenica e lunedì il giocatore farà le visite mediche. Poi la firma e un'altra avventura da protagonista.

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