Il 22 gennaio scorso Edin Dzeko aveva lasciato la Fiorentina ed era approdato allo Schalke 04. A marzo ha guidato la sua Bosnia fino al raggiungimento dei Mondiali eliminando l'Italia dai play-off. Ora il rinnovo con il club tedesco che conferma la sua permanenza in Germania per un altro anno.

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Come riportato da Skysport, versione tedesca, l'ex attaccante nerazzurro firmerà tra qualche giorno un contratto fino a giugno 2027 con la squadra che l'anno scorso giocava nella seconda divisione del calcio tedesco, la Zweite Bundesliga ed è stato promosso in Bundesliga alla fine della scorsa stagione.

🚨💥 Edin Dzeko to Schalke 04 - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached. Green light for the medical on Sunday and Monday. The 40 y/o striker is set to sign a contract until 2027 after completing his medical. #S04



Miron Muslic pushed hard for the deal and was determined to add… pic.twitter.com/8tHtIZCBkb — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2026

Miron Muslic, allenatore dello Schalke, ha insistito molto per la permanenza del calciatore che ha compiuto i 40 anni il 17 marzo. C'è l'accordo totale tra le parti - scrive su X il giornalista del canale, Florian Plettenberg - domenica e lunedì il giocatore farà le visite mediche. Poi la firma e un'altra avventura da protagonista.