Ds ‘Gladbach: “Thuram, c’era offerta precisa dell’Inter. Via a gennaio? La situazione…”

Il direttore sportivo del club tedesco ha parlato alla Bild della trattativa tra l'Inter e l'attaccante francese poi non andata in porto

"E' vero che l'Inter ha mostrato molto interesse e che c'era un'offerta ben precisa. Ma prima di tutto Marcus non voleva andarsene. In secondo luogo, abbiamo guardato l'offerta, ma in realtà non volevamo lasciarlo andare. In aggiunta poi è arrivato anche l’infortunio. Trasferimento in inverno? , Credo di no, non è un nostro obiettivo"