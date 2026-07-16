Nelle ultime ore è emerso il profilo di Cristian Romero, difensore classe 1998 del Tottenham, come uno dei nomi per la difesa dell'Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrale forte e l'ex Juve e Atalanta, impegnato al Mondiale con l'Argentina, ha tutte le caratteristiche idonee.

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Getty Images

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, Romero potrebbe lasciare il Tottenham durante questa finestra di mercato:

"Come già svelato ci sono manovre in corso per l’uscita di Romero che vuole lasciare il Tottenham. Inter ci lavora ma solo se si abbasseranno i costi. Cuti gradirebbe l’opzione nerazzurra. Barcellona in azione solo in caso di cessioni nel reparto difensivo", scrive Longari su Twitter.

https://x.com/glongari/status/2077833029234397440