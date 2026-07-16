GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, partendo da Chalobah fino a Spence:

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"Con l'Inter non c'è mai stato un accordo per Chalobah, l'Inter non ha mai chiamato il Chelsea, ha parlato con gli agenti e aveva una preferenza del calciatore due settimane fa. Da quel momento, l'Inter non si è più fatta viva con il Chelsea. Non vi abbiamo mai parlato di Chalobah all'Inter, perché l'Inter non ha mai chiamato il Chelsea per dire 'chiudiamo'.

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Il Como, nel frattempo, è rimasto in attesa. Chalobah, quando ha percepito con i suoi agenti che l'Inter era fredda, ha iniziato a dare apertura al Como, verrebbe volentieri in Italia e lo abbiamo detto più volte, aveva il desiderio Inter ma andrebbe anche a Como per giocare la Champions. Ora va trovato l'accordo col Chelsea, al momento non c'è e il Como ha anche altre opzioni, ha un accordo con Chalobah ma serve un passaggio tra i due club"

"Spence è molto in alto nella lista dell'Inter, è il preferito a livello di caratteristiche. Il tema è il costo: il grande Mondiale di Spence, lo dicevo anche prima di Inghilterra-Argentina, ha fatto aumentare ancora di più i costi.

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Starà adesso al Tottenham fissare un prezzo definitivo, è un tema che entrerà nel vivo dalla prossima settimana, non oggi anche perché Spence è impegnato ancora al Mondiale per la finale terzo-quarto posto. Da lì in avanti si capirà l'eventuale fattibilità dell'operazione, i famosi 25 mln più bonus non bastano a prendere Spence, servirebbe un investimento più importante"