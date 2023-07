Sportitalia – Niente ritorno all’Inter per Gnonto: ad un passo dall’Everton, le cifre

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, Gnonto sta per diventare un nuovo giocatore dell'Everton

Nei giorni scorsi il profilo di Willy Gnonto era stato accostato anche all'Inter, come idea qualora non si fossero concretizzate altre opzioni nell'immediato.

i Toffees hanno quasi raggiunto l'accordo con il Leeds per una cifra vicina ai 22 mln di euro. Resiste, ma con flebili speranze, l'Aston Villa perché Everton-Gnonto è un affare ormai in dirittura d'arrivo.