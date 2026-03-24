L'attaccante francese, a 35 anni, lascia il club spagnolo e sbarca in Florida all'Orlando City Soccer Club

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 16:11)

Nel 2020 si parlava dell'ipotesi di uno scambio tra Inter e Atletico Madrid con Lautaro Martinez in Spagna e Antoine Griezmann a Milano. Non è andata come dicevano: l'argentino è diventato un simbolo del club nerazzurro nonostante la società spagnola era stata tra le prime a volerlo quando giocava al Racing.

L'attaccante francese a fine stagione finirà il suo percorso nella squadra guidata da Simeone dove aveva giocato dal 2014 al 2019, era poi passato al Barcellona fino al 2021 ed è tornato a Madrid dove ha giocato fino ad oggi.

A 35 anni il giocatore francese ha firmato con l'Orlando City Soccer Club e da luglio quindi giocherà per la squdra della Florida che milita nella MLS, la lega nordamericana di calcio. "L'attaccante francese ha firmato un contratto con il club a partire da luglio 2026, valido fino alla stagione 2027-28, con un'opzione per la stagione 2028-29", si legge sul sito della squadra americana.

(Fonte: orlandocitysc.com)