"La partita di stasera sarà speciale per Griezmann e Marcus Thuram, due giocatori che si conoscono bene". Apre così l'articolo di AS che racconta anche un retroscena di mercato.
calciomercato
Retroscena Thuram: “‘Agente Griezmann’ provò a portarlo all’Atletico: ecco come andò”
Griezmann, infatti, avrebbe provato a convincere Thuram a firmare per l'Atletico Madrid. Quando? Nella stagione 2022-2023, l'ultima di Tikus al Borussia Mönchengladbach. Marcus, infatti, era un obiettivo dell'Atletico per il mercato invernale dopo l'addio di Joao Felix.
Marcus, però, decise di rimanere in Germania fino alla scadenza del contratto prima di approdare, a parametro zero, all'Inter l'estate successiva. "Marcus Thuram era l'obiettivo numero 1 per l'Atletico Madrid e l'agente Griezmann fece il suo lavoro ma senza raggiungere il suo obiettivo finale. Marcus Thuram capì che sarebbe stato molto difficile per lui avere il posto da titolare all'Atlético Madrid. Griezmann era un titolare fisso in attacco, e c'erano tre giocatori in lizza per lo stesso posto: Correa, Memphis e Morata.
Thuram capì anche che avrebbe avuto difficoltà ad adattarsi al sistema di gioco di Simeone e optò per l'Inter", ammette AS che, poi, dopo aver ricordato i numeri di Thuram, chiosa così: "Un ottimo acquisto per l'Inter e un peccato per l'Atletico Madrid che si è fatto sfuggire un giocatore che aveva seguito da vicino"
