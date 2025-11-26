Marcus, però, decise di rimanere in Germania fino alla scadenza del contratto prima di approdare, a parametro zero, all'Inter l'estate successiva. "Marcus Thuram era l'obiettivo numero 1 per l'Atletico Madrid e l'agente Griezmann fece il suo lavoro ma senza raggiungere il suo obiettivo finale. Marcus Thuram capì che sarebbe stato molto difficile per lui avere il posto da titolare all'Atlético Madrid. Griezmann era un titolare fisso in attacco, e c'erano tre giocatori in lizza per lo stesso posto: Correa, Memphis e Morata.