In Spagna si è diffusa la voce secondo la quale l'ex Inter Achraf Hakimi sarebbe pronto a lasciare il PSG perché vorrebbe tornare al Real Madrid dove in pratica è partita la sua carriera prima del prestito al Borussia dove poi era arrivato a Milano. Dopo l'esperienza al club nerazzurro con lo scudetto in tasca - nell'estate del 2021 - il giocatore è passato al PSG dove ha vinto quattro volte la Ligue1, tre Supercoppe di Francia, 2 Coppe di Francia e la Champions League che ha alzato al cielo di Monaco nella notte in cui lui e i suoi compagni hanno battuto i nerazzurri 5-0. Aveva segnato il primo gol della partita e non aveva neanche esultato proprio per il suo passato da interista.