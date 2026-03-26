In Spagna si è diffusa la voce secondo la quale l'ex Inter Achraf Hakimi sarebbe pronto a lasciare il PSG perché vorrebbe tornare al Real Madrid dove in pratica è partita la sua carriera prima del prestito al Borussia dove poi era arrivato a Milano. Dopo l'esperienza al club nerazzurro con lo scudetto in tasca - nell'estate del 2021 - il giocatore è passato al PSG dove ha vinto quattro volte la Ligue1, tre Supercoppe di Francia, 2 Coppe di Francia e la Champions League che ha alzato al cielo di Monaco nella notte in cui lui e i suoi compagni hanno battuto i nerazzurri 5-0. Aveva segnato il primo gol della partita e non aveva neanche esultato proprio per il suo passato da interista.
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Hakimi vuole tornare al Real? Il suo agente: “Per ora nessuna possibilità che lasci Parigi”
Ora ci sono voci che parlano di un suo addio a Parigi e a addirittura di un accordo tra il giocatore e il Real. Al PSG, che lo considera un giocatore chiave, il terzino 27enne ha un contratto fino al 2029 e il suo agente Alejandro Camano - lo stesso di Lautaro Martinez - ha smentito.
«Non è vero. Abbiamo ancora tre anni di contratto con il club parigino e al momento Achraf non pensa ad altro che al Paris Saint-Germain. È molto contento del suo allenatore, dei suoi compagni di squadra e si trova bene anche in Francia. Per ora, non c'è alcuna possibilità che se ne vada. Vuole portare ancora il PSG più in alto possibile», le parole che vengono riportate dai siti francesi e spagnoli.
(Fonte: si-com-maxifoot.fr)
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