Il quotidiano spagnolo ne è certo: il club spagnolo pagherà i nove mln della clausola che gli permetterà di controllare il cartellino dell'argentino al 100%

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 marzo - 15:00

Sarà pure non scontata la sua permanenza al Real Madrid. Ma intanto il club madrileno sta lavorando sulla strategia per ritornare in possesso del cento per cento del suo cartellino. Tiene banco tra Spagna e Italia il futuro di Nico Paz. Il quotidiano Marcalo ritiene un acquisto imprescindibile per la società al di là dell'interesse sportivo. L'aspetto finanziario è quello che spinge i blancos ad entrare in possesso del suo cartellino. Non si tratta solo dei nove mln da versare nelle casse del Como per riprenderlo, la chiave è nelle offerte che starebbero per arrivare sul tavolo del Real e che parlano di 60 mln per il calciatore.

"Questa cifra esorbitante - spiega il quotidiano spagnolo - costringe il Real Madrid a riappropriarsi dei diritti del giocatore per mantenere il controllo assoluto in caso di un potenziale trasferimento. In altre parole, per garantire il 100% del ricavato da un'eventuale cessione. Attualmente, il Como detiene il 50% dei diritti di Nico Paz e, in caso di trasferimento, i due club si dividerebbero il ricavato. Si tratta di una situazione estremamente sfavorevole per il Real Madrid, che non intende subire, poiché significherebbe rinunciare a decine di milioni di euro. Per questo Nico Paz tornerà al Real e il club acquisirà il cartellino, poi si valuterà il futuro del talento. Il primo passo sarà valutare il potenziale di un giocatore che ha le carte in regole per giocare nel Real. Il secondo passo è analizzare il valore di mercato e fare in modo che il Real sia l'unico club ad incassare. Quindi quasi certamente in estate riprenderà Nico Paz e poi dovrà aspettare una seconda stagione per cederlo e quindi inizierebbe almeno a giocare una stagione nella squadra di Madrid".

In pratica con nove mln di euro il club spagnolo si aggiudicherebbe un giocatore dal talento puro e che potrebbe segnare un'era in futuro perché quello che il ragazzo sa fare con i suoi piedi è sotto gli occhi di tutti. Il suo valore di mercato è di 65 mln di euro. Era arrivato al Como nel 2024 che ne valeva 10.

"Al Real avrebbe la concorrenza diBrahim, Güler e lo stesso Bellingham che occupano una posizione simile a quella di Nico Paz e c'è ancora da capire chi sarà il prossimo allenatore della squadra spagnola. Arbeloa lo conosce bene e lavora bene con i giovani. Dipenderà anche da come verrà pianificata la rosa e sarà importante la sua volontà perché al Real potrebbe non avere le stesse attenzioni che gli vengon date da quando è arrivato a Como e ha fatt la differenza. Proprio la tanta concorrenza al Real era stato il motivo della cessione in prestito al Como", conclude il giornale sportivo.

(Fonte: Marca.com)