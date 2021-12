Inter, Handanovic non più titolare: “Secondo di Onana a ingaggio ridotto, scenario concreto”

Come noto, l'Inter, in vista della stagione 2022-23, ha raggiunto un accordo con André Onana, che sarà il prossimo portiere titolare

Come noto, l'Inter , in vista della stagione 2022-23, ha raggiunto un accordo con André Onana, che sarà il prossimo portiere titolare dei nerazzurri. Quale futuro, dunque, per Samir Handanovic? Spiega calciomercato.com:

"Non sarà più il titolare della porta dell'Inter e il dato è ormai assodato data la trattativa in fase avanzatissima con André Onana in scadenza con l'Ajax. Per il portiere sloveno potrebbe aprirsi l'ipotesi di un rinnovo da secondo e uomo spogliatoio, e il possibile rinnovo si baserà su questo nuovo ruolo anche a livello economico. Per questo ogni ragionamento è per ora rimandato".