Kolarov uomo mercato: “Dopo Dzeko pronto a convincere quest’altro nome a sposare l’Inter”

Poche presenze in campo, anche per via di qualche infortunio, ma che peso fuori. E non solo in spogliatoio per Kolarov

Marco Macca

Poche presenze in campo, anche per via di qualche infortunio, ma che peso fuori. E non solo in spogliatoio. Aleksandar Kolarov ha rappresentato una figura comunque importante in quest'anno e mezzo di Inter, nonostante con la maglietta nerazzurra indosso si sia visto poco o nulla. Importanza rivestita anche sul mercato, dove il serbo si è rivelato molto abile anche come 'direttore sportivo'. C'è anche la sua firma, infatti, sull'arrivo di Edin Dzeko a Milano (suo grande amico ed ex compagno di squadra). E potrebbe esserci anche sull'acquisto di Filip Kostic, suo connazionale dell'Eintracht Francoforte, il primo nome dell'Inter per l'eventuale sostituzione di Ivan Perisic:

Uomo mercato

"Anche lui diventato lentamente da esterno a braccetto centrale della difesa e 3, ha collezionato più problemi fisici che partite giocate nelle ultime due stagioni. Si è però anche già adoperato come sorta di "uomo mercato" parlando con Dzeko e con Kostic (probabile prossimo acquisto nerazzurro) per agevolare l'approdo a Milano. Non è escluso che scelga di chiudere un capitolo per aprirne un altro, da procuratore".

