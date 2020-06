Icardi felice al PSG? Palmeri svela: “In verità Mauro ha sperato fino all’ultimo che…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il noto giornalista Tancredi Palmeri ha ripercorso gli ultimi giorni della telenovela Mauro Icardi, riscattato ufficialmente dal Paris Saint-Germain. I piani del giocatore, però, secondo Palmeri, erano altri: “Icardi, sogno proibito ma non troppo per Paratici, per quest’anno (e forse anche per il prossimo?) è volato via. In verità Icardi fino all’ultimo ha sperato che la Juventus lo venisse a prendere, che la storia prendesse un’altra piega. Per questo si è arrivati fino all’ultimo giorno per il riscatto dal PSG. Ma la Juve, che l’anno scorso aveva detto all’argentino che avrebbe fatto di tutto per prenderlo – salvo dirottamento di Marotta, ovviamente – stavolta ha dovuto fare un passo indietro.

Ci spiace Mauro, ma non siamo in grado di garantirti se riusciremo a riscattarti, stavolta non possiamo chiederti di aspettarci per un colpo di scena finale. E a quel punto Icardi ha seguito il corso degli eventi, per la felicità di Marotta che stavolta non ha avuto bisogno nemmeno come l’anno scorso di distendersi sul binario per fare deragliare il diretto Milano-Torino. Certo, anche se la Juve avesse incassato per Pjanic, non è detto che sarebbe riuscita comunque a riscattare Icardi, considerata l’irriducibilità di Marotta in questa trattativa, ma non lo sapremo mai perché comunque la crisi post-coronavirus ha rivoluzionato i piani sia dell’attaccante argentino sia soprattutto dei bianconeri”.