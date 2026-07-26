VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Mai fatto nulla con Nico Paz, ecco perché! Su Solet e Chalobah…”

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"Non stanno tornando i conti nella difesa dell’Udinese, dove a preoccupare non è tanto la permeabilità della retroguardia, quanto l’inatteso di sovraffollamento registrato nel reparto arretrato in cui figurano ben otto difensori". Apre così il Messaggero Veneto il suo focus sulla difesa friulana, nella quale c'è ancora Oumar Solet , dato per sicuro partente.

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Si legge: "Inatteso perché anche lo stesso Kosta Runjaic non si aspettava di ritrovarsi in Austria con Oumar Solet e Thomas Kristensen ancora a disposizione, soprattutto perché i due a maggio lo avevano salutato con un abbraccio d'addio, talmente sicuri come erano di lasciare l’Udinese, decisi a cambiare aria.

Invece il mercato sta dicendo altro, con Solet che al momento si sta trovando in mano solo il sondaggio del Napoli dopo essere stato scaricato da Inter, Como e Leeds che ne hanno messo in dubbio anche l’integrità fisica a causa di un’informazione cronica alla cartilagine di un ginocchio".