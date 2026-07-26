All-in dell'Inter su Cristian Romero, diventato ormai da giorni la priorità del club nerazzurro per quanto riguarda il mercato in entrata

Marco Astori
romero primo obiettivo inter

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All-in dell'Inter su Cristian Romero, diventato ormai da giorni la priorità del club nerazzurro per quanto riguarda il mercato in entrata.

Romero, formula vincente
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E questo, come spiega il Corriere della Sera, è un importante cambio di strategia rispetto ai piani iniziali: "Continua il pressing dell’Inter su Cristian Romero. L’argentino è il sogno per la difesa nerazzurra ed è diventato l’obiettivo principale di questo mercato.

tottenham romero
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Da ormai diversi giorni, infatti, il club ha deciso di non utilizzare più il tesoretto a disposizione per l’acquisto di un esterno, ma di spostarlo sul giocatore del Tottenham. I contatti con l’entourage sono già stati avviati, le richieste degli inglesi sono elevate", si legge.

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