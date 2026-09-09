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Intervistato da CBS Sports Golazo dopo la sconfitta contro il Real Madrid, Cristian Chivu ha analizzato così la sfida del Bernabeu: "Sono felice della personalità e per non aver perso la nostra identità: c'è ancora tanta strada da fare ma il coraggio e l'identità che abbiamo portato qui per me è abbastanza e mi lascia positivo e mi dà felicità per il modo in cui abbiamo provato a fare le nostre cose.

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Sapevamo non fosse facile e che avremmo concesso qualcosa, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Gli errori individuali di Jones e Martinez? Mi prendo la responsabilità perché io gli chiedo di fare quelle cose: e voglio che lo facciano.

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Voglio che abbiano quella personalità che ci faccia mantenere la nostra identità: non incolpo nessuno, incolpo me perché forse pretendo troppo. Ma sono felice per il modo in cui fanno le cose e del coraggio. Mourinho? Abbiamo parlato poco prima della partita e alla fine gli ho dato un grande abbraccio, gli auguro il meglio: il Real è una grande squadra e lui è un grande allenatore".