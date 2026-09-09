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Jose Mourinho, tecnico del Real Madrid, intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, ha analizzato così la vittoria di ieri contro l'Inter: "La Champions è la Champions, mi sono divertito l'anno scorso col Benfica ma al Real hai una responsabilità differente: devi rispettare la storia del club. In queste otto partite le prime non sono cruciali, ma se iniziamo come abbiamo fatto ovvero vincendo contro una delle squadre top, è un ottimo inizio.

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Cosa non mi è piaciuto? Non incolpo nessuno perché sapevo sarebbe successo: abbiamo cominciato con un centrocampo fragile e senza panchina per fare cambi. Volevo chiuderla prima ma l'avversario era davvero davvero forte e ci ha creato molte difficoltà, Courtois è stato molto importante. Ma allo stesso tempo abbiamo sbagliato diverse occasioni: poteva esserci un risultato pazzo, 5-4, 6-5, 7-4. Vincere la Champions? Finisce a maggio e questa era solo la prima: dobbiamo solo fare 16 punti per qualificarci direttamente.

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Penso che lo faremo, questa vittoria ci dà un boost contro una squadra che può fare punti ovunque: penso che ci qualificheremo ma la vera Champions inizia alla fase successiva. Se mi sono divertito a trovare l'Inter? No, è difficile: provo a renderla una partita normale, ma non lo è. Provo a concentrarmi, l'ho fatto nei 90' ma non potevo festeggiare: certamente sono molto felice ma non potevo festeggiare loro in faccia".