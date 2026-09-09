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L'Inter esce sconfitta dal Bernabeu col Real Madrid. Per lunghi tratti la squadra di Chivu conduce la gara, ma è poco concreta e regala due gol agli spagnoli. Gara positiva dei nerazzurri, ma c'è da riflettere sugli errori fatti.

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Come analizza La Gazzetta dello Sport, "Dio perdona, la Champions no. Se sprechi occasioni contro il Napoli e regali un paio di gol, puoi anche rimediare. Se lo fai nella coppa dei migliori, difficilmente ne vieni fuori. L’Inter ha disputato un’ottima partita, quasi sempre padrona del gioco, con un possesso mai al di sotto del 60%. Personalità, limpide idee di gioco. Ma dai 20 tiri scagliati verso la porta ha ricavato un unico gol e non solo per merito di Courtois, il migliore. La Thu-La ha sbagliato tanto. E, soprattutto, nel giro di 9’, tra il 14’ e il 23’ del primo tempo, la Beneamata si è buttata via con due erroracci che hanno ferito a morte il risultato. Prima la palla persa da Curtis Jones in palleggio che farfalleggiava come la vispa Teresa; poi il dribbling fantozziano di Martinez che, invece di spazzare, ha tentato di saltare Valverde che lo ha crocifisso. Non puoi permetterti cose del genere davanti a un mostro come Mbappé che infatti ha sbloccato il risultato, portandosi a 71 gol, al fianco di Raul, quinto tra i cannonieri della Champions. In 26 partite di Champions con le Meringhe, ne ha fatti 23. Marziani del genere in Serie A non circolano. Meglio che l’Inter si metta bene in testa, subito, come deve crescere quando circola in Europa".

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"Ma, a parte questa lezione da mandare a memoria, l’Inter riporta a casa anche buone sensazioni, perché, ripetiamo, la prova complessiva è stata buona, per personalità, costruzione di gioco e continuità d’azione. Sono piaciuti Diouf, pericoloso fin dall’inizio e Carlos Augusto. Lautaro ha servito l’assist e, al di là delle sbavature al tiro, ha lavorato tanto. Lo stesso Jones ha fatto di tutto per redimere le sue colpe. L’Inter ha perso la quinta partita di Champions col Real Madrid su 5 in questo secolo, ma dopo 3 senza gol, è riuscita finalmente a segnarne uno, con Carlos Augusto. Menomato dalle tante assenze, il Real non ha brillato e ha subito a lungo. Vinicius e Bellingham stelle senza luce. Mourinho ha portato a casa i 3 punti sostituendo Mbappé con un terzino. Deve ringraziare il suo portiere e un paio di avversari", aggiunge Gazzetta.