Inter-Eriksen, il capolavoro di Marotta nato mesi fa: svelato il giorno in cui tutto è iniziato

Lunedì la lunga trattativa per il passaggio di Christian Eriksen dal Tottenham all’Inter si concluderà con l’arrivo in Italia e le visite mediche (e la firma) del centrocampista danese. Ma il capolavoro nerazzurro non è certo nato di recente. Per portare l’ex Ajax a Milano, infatti, il primo contatto tra Marotta e Martin Schoots, agente del giocatore, è nato addirittura a fine novembre. A scriverlo è Il Giornale:

“Un corteggiamento durato oltre due mesi. Galeotto fu il primo summit tra l’agente di Eriksen (Martin Schoots) e Beppe Marotta tenutosi all’Hotel Gallia di Milano lo scorso 22 novembre. Un incontro durato circa un’ora e un quarto in cui l’ad interista aveva manifestato l’intenzione di ingaggiare il danese, sorpassando la concorrenza di United e PSG“.

(Fonte: Il Giornale)