Libero – Nelle ultime ore l’Inter ha accelerato per Scamacca: Beto e Balogun ancora in lista

L'edizione odierna di Libero fa il punto sulle mosse dell'Inter in attacco. Secondo il quotidiano, i nerazzurri avrebbero accelerato per Scamacca:

"Nelle ultime ore l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha accelerato per Gianluca Scamacca (24), in uscita dal West Ham. L’ex Sassuolo piace anche alla Roma, ma i giallorossi, almeno per il momento, non vanno oltre al prestito con diritto di riscatto (il West Ham chiede 35 milioni). L’Inter, dunque, è fiduciosa, nonostante continui a trattare con l’Arsenal per Folarin Balogun (22), il quale costa 45 milioni, e con l’Udinese per Beto".