Baccin in missione per Alvarez. “L’Inter ha fatto le prime mosse. Per prenderlo…”

Blitz dell'Inter per Julian Alvarez, nuovo talento del calcio argentino che sta trascinando il River Plate

"È cominciata la missione in Sud America del vice-ds Baccin". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'offensiva dell'Inter per Julian Alvarez , talento del River Plate. "Sull’agenda del dirigente nerazzurro c’era già un appuntamento con l’agente dell’attaccante, che, nel suo contratto, ha una clausola rescissoria attorno ai 20 milioni di euro".

L'Inter non è l'unica squadra interessata al talento argentino ma la presenza di una clausola rescissoria non porta ad aste al rialzo. "Insomma, non ci saranno aste: per prenderlo occorre convincerlo. Così, con una concorrenza che si sta sempre più allargando, l’Inter ha fatto le sue prime mosse", il commento del CorSport.