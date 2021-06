Ts – Inter, Bellerin in pole: ecco quanto lo valuta l’Arsenal. Si preannuncia…

Una volta definita la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, l'Inter dovrà trovare il sostituto. Bellerin in pole

Una volta definita la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, l'Inter interverrà sulla fascia destra per trovare il sostituto ideale del marocchino. Secondo quanto riporta Tuttosport, Hector Bellerin è balzato in pole position. "L’Arsenal valuta Bellerin venti milioni ma la partita si gioca sulla formula del trasferimento, considerato che l’Inter intende operare sul mercato preferibilmente con operazioni in prestito con diritto di riscatto. Dovessero i Gunners accettare quella formula, l’affare sarebbe in discesa".