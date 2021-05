Inter-Cagliari, da definire il futuro di Nainggolan: la chiave può essere Ladinetti

In attesa di avere novità sul fronte societario, l'Inter vuole massimizzare dalle cessioni: una delle prime è Nainggolan

In casa Inter è tempo di riflessioni sul futuro. Dopo aver vinto il campionato dopo 11 anni dall'ultima volta, i nerazzurri e Conte vogliono provare a costruire un ciclo, in attesa di avere novità dal fronte societario. Con il calciomercato che si avvicina al via, sarà fondamentale per l'Inter provare a ottenere il massimo dai giocatori in prestito, dai quali ricavare un tesoretto da investire per rinforzare la squadra. Può essere questo il caso di Radja Nainggolan , in prestito secco al Cagliari. Il belga pesa a bilancio quasi 10 mln e ha ancora un anno di contratto e i 4,5 mln di stipendio che gli garantirebbe l'Inter sono fuori budget per i sardi. Per questo è possibile che si possa trovare una soluzione alternativa, inserendo anche una contropartita.

"L’accordo - a meno che il belga non rescinda, ovviamente - deve essere trovato su due binari: in primis, Nainggolan dovrà spalmare su più anni quanto guadagna all’Inter per rientrare nei parametri salariali del club rossoblù (magari previa buonuscita per bilanciare quanto perderebbe nella stagione che verrà), per quanto riguarda invece il problema legato alla possibile minusvalenza che farebbe Suning, una strada per evitarla potrebbe essere il coinvolgimento di un giovane nella trattativa e tutti gli indizi portano a Riccardo Ladinetti", evidenzia Tuttosport. Il giovane talento del Cagliari (72 presenze e 10 gol in Primavera) è reduce dall'ottima stagione all'Olbia, la prima in Serie C con 27 gettoni e 2 reti. Ladinetti era già nel mirino dell'Inter un anno fa ma in estate potrebbe avvenire l'incastro vincente per sbloccare l'operazione Nainggolan.