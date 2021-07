Sky – Nandez, l’Inter vuole chiudere a breve: le ultime sull’incontro col Cagliari

Un segnale di quanto l'Inter voglia accelerare, e di quanto la chiusura possa essere sempre più vicina: le ultime su Nandez

Come sottolinea Sky Sport, Inter e Cagliari non hanno ancora raggiunto un'intesa, così come per il possibile trasferimento di Nainggolan in Sardegna, ma si continua a lavorare. I nerazzurri, comunque, vogliono chiudere a breve, nonostante persista ancora un po' di distanza fra le parti.