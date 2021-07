Repubblica – Inter, Marotta lavora alla doppia uscita che farebbe felice Zhang

Mentre Inzaghi lavora con i suoi ragazzi per preparare la stagione, la dirigenza dell'Inter si sta prodigando per completare la rosa 2021-22

Mentre ad Appiano Gentile Simone Inzaghi lavora con i suoi ragazzi per preparare al meglio la stagione, la dirigenza dell'Inter si sta prodigando per completare la rosa 2021-22, tra entrate e, soprattutto, uscite. Su questo fronte, come scrive Repubblica, i nomi più chiacchierati sono quelli di Vidal e Nainggolan. Marotta sta cercando di piazzare entrambi per alleggerire, come richiesto da Zhang, il monte ingaggi nerazzurro:

"Proprio il cileno, pupillo di Antonio Conte arrivato all’Inter la scorsa estate, è al centro delle operazioni di mercato in uscita. I dirigenti nerazzurri – a cui il presidente Steven Zhang ha affidato la missione di ridurre di un quinto il monte ingaggi - stanno cercando di piazzarlo all’estero, fra Argentina e Brasile. Un tentativo non facile. Il 34enne ex Juve guadagna infatti 6 milioni netti a stagione, troppi sia per il Boca Juniors sia per il Flamengo. Simile la situazione di Radja Nainggolan, per cui si sta cercando una formula che consenta di prestarlo al Cagliari".